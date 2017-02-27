تراجع السيولة العقارية إلى أدنى مستوى منذ 2012

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جدة ــ البلاد

سجل الرقم القياسي لمجمل السيولة العقارية في المملكة العربية السعودية تراجعاً إلى أدنى مستوى له منذ العام 2012.

وانخفض إجمالي أعداد الصفقات العقارية المباعة وإجمالي المساحات المنفذة خلال الأسبوع الماضي، حيث جاءت نسب انخفاضها على النحو الآتي: انخفاض أعداد الصفقات العقارية بنسبة 4.3%، وانخفاض أعداد العقارات المباعة بنسبة 2.9%، وانخفاض مساحات الصفقات العقارية بنسبة 32.2%.

وسجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بلغت نسبته 46.2%، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 40.4%، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثامن من العام الجاري

ويعزى هذا الارتفاع إلى تنفيذ بيع 3 أراض تجارية كبيرة في الواجهة البحرية لمدينة جدة (حي الشاطئ، حي المرجان) بتاريخ 20 فبراير الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 637.3 مليون ريال، مثلت 35% من إجمالي الصفقات التجارية، بمساحة إجمالية فاقت 60.6 ألف متر مربع. وتقع تلك الأراضي ضمن حدود النطاق الجغرافي المستهدف بتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء لمدينة جدة، الذي بدوره دفع إلى ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع بنسبة 142.5%، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 62.1%، لتستقر قيمة الصفقات التجارية بنهاية الأسبوع عند 1.8 مليار ريال.

في المقابل تحسنت قيمة صفقات القطاع السكني بعد انخفاضها الأسبوعي الأسبق بنسبة قياسية بلغت 26.6%، لتسجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 14.5%، لتستقر بدورها مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.6 مليار ريال.

كما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 4.3%، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.4%، ليستقر عند 4875 صفقة عقارية.

وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 2.9%، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 6.3%، ليستقر عند 5109 عقارات مبيعة.

وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 32.2 %، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 13.4%، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند 97.4 مليون متر مربع.

وأظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري حتى 23 فبراير مقارنة بالربع الأول لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط العمائر السكنية بنسبة 55.4% (متوسط سعر ربع سنوي 514 ألف ريال للعمارة الواحدة).

وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 32.4% (متوسط سعر ربع سنوي 266 ألف ريال للبيت الواحد)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 29.0% (متوسط سعر ربع سنوي 791 ألف ريال للفيلا الواحدة).

وهبط متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 13.9% (متوسط سعر ربع سنوي 391 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 3% كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 528 ألف ريال للشقة الواحدة).