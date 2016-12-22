تراجع الصادرات غير النفطية 11 %

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جدة – البلاد

كشفت بيانات أولية لدى الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات غير النفطية خلال الربع الثالث 2016 تراجعت إلى نحو 41.3 مليار ريال، وبنسبة انخفاض 11 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت الصادرات غير البترولية للمملكة – بتراجعها هذا الربع – انخفاضا لسابع ربع على التوالي، أي منذ الربع الأول 2015، حيث سجلت آنذاك تراجعا بنحو 13%.

وبالمقارنة بالربع الثاني 2016، فقد سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضا بنحو 4.1 مليار ريال، ما يعادل 9 %.

وجاء تراجع صادرات المملكة غير البترولية خلال الربع الثالث 2016؛ بسبب تراجع صادراتها من “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” بقيمة 3.11 مليار ريال،

بالإضافة إلى تراجع “منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها” بنحو 449 مليون ريال، وانخفاض صادرات معدات النقل وأجزائها بقيمة 927 مليون ريال.