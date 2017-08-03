تراجع الطلب على الحديد 25 %

الرياض – البلاد

قدر عاملون في قطاع صناعة الحديد، حجم الانخفاض في الطلب على حديد التسليح منذ بداية العام الجاري بنحو 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحوا أن مبيعات الحديد في السوق المحلية تراجعت رغم انخفاض أسعاره محليا وعالميا، لافتين إلى أن السوق المحلية كانت تستهلك ما بين 13- 14 مليون طن حديد، أما الآن فإن حجم الاستهلاك في حدود 10.5 مليون طن، وقد تقل هذه الكمية مع نهاية العام الحالي بسبب انخفاض الطلب.

وقالت مصادر في اللجنة الوطنية للحديد، إن هناك 11 مصنعا للحديد تقوم بإنتاج نحو 11.5 مليون طن سنويا، إلا أن هذه المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في الوقت الحالي في ظل وجود معروض كاف من الحديد في السوق المحلية.

وتبدأ أسعار الحديد من 1800 ريال حتى 2300 ريال للطن الواحد حسب تفاوت أجور تكاليف النقل والشحن من منطقة لأخرى. لكن الأسعار متحركة على ضوء على العرض والطلب.

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