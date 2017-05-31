تراجع القروض العقارية 57 %

جدة ــ البلاد

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تراجع القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية إلى 11.8 مليار ريال خلال العام 2016، وبنسبة 57% مقارنة بالقروض العقارية في العام 2015 والتي كانت 27.5 مليار ريال.

وبحسب بيانات “ساما” سجلت القروض التي تم منحها من قبل صندوق التنمية العقارية أدنى مستوياتها في 6 سنوات، وتحديدا منذ العام 2010، حيث لم يسبق وان تشهد هذا الانخفاض الحاد مقارنة بالسنة السابقة.

في المقابل بلغت المبالغ التي تم تحصيلها من قبل صندوق التنمية العقارية 5.2 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، ليبلغ صافي الاقراض 6.6 مليار ريال، مقابل 21.8 مليار ريال، صافي الاقراض خلال 2015.

وبلغ اجمالي رصيد القروض القائمة والمستحقة لمؤسسات الاقراض الحكومية 302.4 مليار ريال بنهاية العام 2016، حصة صندوق التنمية العقارية منها 157.7 مليار ريال.

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