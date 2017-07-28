تراجع الودائع الأجنبية في بنوك قطر

الدوحة ــ وكالات

أظهرت بيانات صادر عن مصرف قطر المركزي، امس الخميس، أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية تراجعت في يونيو، بعدما قطعت دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.

ووفقا للبيانات، انخفضت ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية، ومعظمها على هيئة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار) في يونيو، من 184.6 مليار ريال في مايو.

ويعادل حجم الانخفاض، البالغ 14 مليار ريال، 7.6% من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية و1.8% من إجمالي الودائع.

وبحسب البيانات فان سلفيات البنوك القطرية من البنوك الخارجية انكمشت إلى 46.6 مليار ريال من 51.8 مليار ريال.

وتبدو هذه الأرقام متسقة مع بيان لمحافظ البنك المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، يوم العاشر من يوليو قال فيه إن اقل من 6 مليارات دولار خرجت من قطر الشهر الماضي.

وتظهر البيانات أن البنوك القطرية تقلص الإقراض الخارجي للتعامل مع الأزمة، فقد انخفضت مطالبات البنوك القطرية على البنوك في الخارج إلى 93.8 مليار ريال من 102.2 مليار ريال.