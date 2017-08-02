تراجع تحويلات الأجانب إلى 10.4 مليار ريال

جدة ــ البلاد

تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 34% لتبلغ 10.4 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي “ساما” لشهر يونيو 2017، فقد انخفضت تحويلات الأجانب بنسبة 20 % ما يعادل 2.6 مليار ريال، لتسجل أدنى مستوى لها في 11 شهر اي منذ يوليو

ووفقاً للبيانات فقد انخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال يونيو الماضي بنسبة 45 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 لتصل إلى 3.03 مليار ريال.

وسجلت بذلك تحويلات السعوديين أدنى مستوى لها في نحو 10 سنوات ونصف أي منذ يناير 2007 والتي بلغت آنذاك 2.6 مليار ريال، بعد ان سجلت شهر مايو الماضي أعلى مستوى لها في عام ونصف.