تراجع تحويلات الوافدين لأول مرة منذ 11 عاما

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الرياض ــ البلاد

تراجعت تحويلات الوافدين في المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ 11 عاما، بنحو 151.9 مليار ريال مقارنة بـ 156.9 مليار ريال خلال العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 3 %، بما يعادل نحو 5 مليارات ريال.

وسجلت تحويلات السعوديين إلى الخارج تراجعا، بنسبة 33% لتبلغ خلال العام 2016 نحو 59.6 مليار ريال، مقارنة بـ 89.2 مليار ريال.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد، سجلت تحويلات الوافدين أول تراجع لها في 2016، بعد نمو متواصل لمدة 11 عاما، وتحديدا منذ العام 2005 حتى نهاية العام 2015.

وبلغ متوسط نصيب الفرد الوافد من تحويلاتهم إلى الخارج خلال العام 2016 نحو 13 ألف ريال (1084 ريال شهريا)، مقارنة بـ 15.6 ألف ريال خلال 2015 (1298 ريال شهريا).

وبالعودة إلى تحويلات الوافدين فقد سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال العام 2015، والبالغه حينها 156.9 مليار ريال، وتراجعت إلى 151.9 مليار ريال خلال 2016 كأدنى مستوى منذ العام 2013.