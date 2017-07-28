تراجع تدريجي لأسعار الشقق في جدة

جدة ــ البلاد

تشير التوقعات إلى أن جدة بالذات مرشحة لحركة عمرانية كبيرة في القطاع، كونها تضم اكبر مخزون من الأراضي البيضاء في المملكة، بمساحة تقارب 160 مليون متر مربع، وبما يعادل 40% من مجمل الأراضي البيضاء في الرياض والدمام وجدة. وقد شهدت مبيعات الشقق السكنية في جدة قفزات كبيرة في السنوات الماضية، في مؤشر إلى حجم التغيير في ثقافة السكن لدى المواطنين السعوديين، فقفز عدد صفقات امتلاك الشقق بنسبة 2200 مرة، من أقل من 300 صفقة إلى ما يقارب 6350 صفقة. وشهد العام الماضي بشكل خاص نمواً استثنائياً للصفقات بنسبة فاقت 30%. ص8

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