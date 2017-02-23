تراجع تكلفة المعيشة 8.2%

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جدة ــ البلاد

سجل الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية حتى الربع الأول من العام 2017، تراجعا إلى أدنى مستوى له منذ منتصف العام 2012، بانخفاض وصل لنحو 8.2%

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض أسعار اللحوم والدواجن مطلع العام الحالي، سيما بعد سلسلة من التراجعات المسجلة خلال عام كامل على خلفية قرارات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتوسع في استيراد المواشي والأغنام الحية وتحديد حد أقصى لأسعار الحي منها في مختلف مناطق المملكة.

وسجل الرقم القياسي لأسعار اللحوم والدواجن 147.3 نقطة بنهاية شهر يناير الماضي وذلك انخفاضا من أعلى مستوى تاريخي مسجل له في فبراير2016م عند 160.5 نقطة أي انه فقد خلال نحو العام 8.2% من قيمته.

وتعد المستويات الحالية المسجلة للمؤشر هي الأفل منذ منتصف العام 2012م، حيث سجل في يناير 2012م نحو 139.8 نقطة بعدها واصل ارتفاعه التدريجي ليتخطى في شهر يوليو2012م مستوى 147 نقطة قبل أن يرتفع إلى 148.6 نقطة بنهاية شهر أكتوبر 2012م أنهى بعدها العام في ديسمبر2012م عند 152.7 نقطة.