تراجع صادرات المملكة النفطية إلى 7 ملايين و636 ألف برميل

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جدة ــــ البلاد

كشف وكالة “رويترز” للأنباء عن بيانات رسمية، أظهرت تراجع صادرات المملكة النفطية، في أكتوبر الماضي إلى 7 ملايين و636 ألف برميل يوميا من 7 ملايين و812 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وبينت الوكالة أن المملكة وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقدم بيانات شهرية للصادرات إلى المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، والتي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وكانت شركة أرامكو، أخطرت شركات تكرير آسيوية بأنها ستعلق بندًا يسمح بمرونة الإمدادات في العقود، ابتداء من شهر يناير المقبل، وحتى إشعار آخر،

وقالت مصادر: إن أرامكو أبلغت زبائنها بأن الإجراء يتماشى مع قرار الحكومة السعودية بتخفيض إنتاجها من النفط، في إطار اتفاق على تقليص إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وعادة ما يسمح بند مرونة الإمدادات للزبائن بطلب كميات أكبر من التي تخصصها لهم أرامكو بما يتراوح بين 5% و10% إذا ما احتاجوا لمزيد من الخام.