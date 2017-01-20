تراجع صافي أرباح سابك في 2016 بنسبة 4.58%

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جدة ــ البلاد

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بنسبة 4.58%، لتبلغ 17.91 مليار ريال مقابل 18.77 مليار ريال في 2015.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 4.55 مليار ريال في الربع الحالي، مقابل 3.08 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع بنسبة 47.73%، وبتراجع بنسبة 12.84% عن الربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال الفترة 5.97 ريالات مقابل 6.26 ريالات .وعزت “سابك” هذه النتائج إلى انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية ، وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وزيادة مخصص الزكاة ، والزيادة في تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد، وهي شركة تابعة بمبلغ 686 مليون ريال، بلغت حصة الشركة منها 330 مليون ريال. وقالت الشركة مؤتمر صحفي أمس “الخميس”: إن إجمالي المبيعات، والإيرادات خلال الربع الحالي بلغت 34.03 مليار ريال مقابل 34.16 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض 0.4% ، فيما بلغ إجمالي المبيعات الإيرادات خلال الفترة الحالية (12 شهرا) 132.98 مليار ريال مقابل 148.09 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 10%.