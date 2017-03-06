تراجع صفقات العقار %40

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جدة ــ البلاد

سجلت سوق العقار السعودية تراجع الرقم القياسي لقيمة الصفقات العقارية 40% خلال شهر فبراير 2017، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.

ويشمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3% ، واستقر عند 10.3 مليار ريال”، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 47.6 %، واستقر عند 5.7 مليار ريال”.

ويعد مستوى قيمة صفقات السوق خلال شهر فبراير الأدنى لنفس الشهر منذ فبراير 2011، الذي اعتادت السوق العقارية خلاله بجانب كل من شهري يناير ومارس تسجيل أعلى مستويات مقارنة ببقية أشهر العام، ما يشير إلى مدى الضعف الشديد الذي يخيم على السوق للعام الثالث على التوالي،

وأن أداء بقية أشهر السنة المالية الجارية قد يأتي أضعف من الأعوام الثلاثة الماضية، الذي سيزيد بدوره من الضغوط الشديدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها.