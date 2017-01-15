تراجع مبيعات الكمبيوترات الشخصية إلى 269.7 مليون

جدة ــ البلاد

واصلت مبيعات الحواسيب الشخصية العالمية تراجعها في العام 2016 للسنة الخامسة على التوالي؛ وفق ما أظهرت تقديرات نشرتها شركتا الأبحاث “غارتنر” و”آي دي سي”.

ووفقا “التقديرات” بلغ عدد الحواسيب التي بيعت بـ269.7 مليون، ما يشكل تراجعا نسبته 6.2% مقارنة بالعام 2015.

وقالت ميكاكو كيتاغاوا، المحللة لدى “غارتنر” في بيان: إن “سوق الحواسيب الشخصية بشكل عام تعاني من الركود؛ لأن التحسينات التكنولوجية غير كافية لتؤدي الى نمو فعلي للسوق”.

وأوضحت، أن النسق الجديد الذي يجمع بين شاشات تطوى أو تفك للتحول إلى جهاز لوحي والجهود لجعل الحواسيب المحمولة أرفع وأخف وزنا مع تحسين البطارية، تجذب مستخدمين “متحمسين وملتزمين” إلا أن عددهم ليس كافيا لإحداث نمو في السوق.

فالجزء الأكبر من السوق مؤلف من أشخاص لا يستخدمون الحاسوب بكثرة؛ لأنهم يتكلون على هاتفهم الذكي “ما يؤدي إلى إلإطالة عمر الحاسوب الشخصي أكثر”.