تراجع واردات المملكة من السيارات %35

جدة ــ البلاد

كشف التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن تراجع قيمة واردات المملكة من السيارات الممولة عن طريق المصارف بنسبة 35% ، لتبلغ نحو 34.73 مليار ريال مقابل 53.59 مليار ريال في العام السابق بانخفاض 35% نتيجة الانخفاض القوي في الكميات المستوردة والذي يقدر بنحو 25%.

ويرصد التقرير الشهري لـ “ساما” قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات والممولة عن طريق المصارف التجارية، إذ تشير البيانات إلى أن القيمة المسجلة لواردات السيارات خلال العام 2016م هي الأقل منذ العام 2010م والذي سجلت فيه نحو 34.31 مليار ريال، حيث سجلت في العام 2012م نحو 47.1 مليار ريال ، إلا أنها تراجعت في العام 2014م إلى نحو 48.2 مليار ريال قبل ارتفاعها في العام 2015م إلى 53.6 مليار ريال.

واوضحت بيانات “ساما” أن الانخفاض القوي لقيمة واردات السيارات خلال العام 2016م تركز في النصف الثاني من العام، حيث سجلت قيمة الواردات نحو 13.7 مليار ريال فقط مقابل 27.4 مليار ريال في النصف الثاني من العام 2015م أي بانخفاض 50%.