(تراحم) تبوك تنهي تدريب النزيلات
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تبوك -سعد الشهراني
أنهت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم” بمنطقة تبوك ممثلة في القسم النسائي أسبوعا تدريبياً لنزيلات السجون بالمنطقة من خلال عقد دورات تدريبية ومحاضرات توعوية هدفت إلى رفع مستوى الوعي المعرفي والفكري والمهاري للنزيلات في مجال الفن التشكيلي وأساسيات الرسم قدمتها المدربة أسماء القحطاني, وحقوق المرأة في الإسلام قدمتها المحامية آلاء الحربي.
كما قدمت المدربة مريم غزواني محاضرة بعنوان العادات السبع الأكثر فاعلية , وأخرى عن الأمراض الناجمة عن التعرض للصدمات والأزمات قدمتها المدربة نادية الحويطي, وكوني إيجابية قدمتها المدربة مريم غزواني, بالإضافة إلى المحاضرة الطبية التوعوية قدمتها الدكتورة منال محمد العمري.
الوسوم:(تراحم) تبوك
التصنيف: محليات
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