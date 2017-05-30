(تراحم جدة) تطلق مبادرة تستهدف إطلاق سراح 200 سجين

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جدة- البلاد

استضافت غرفة جدة أمس اللقاء الإعلامي الخاص بإطلاق اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة “تراحم” , مبادرة “ومن فرّج كربة” يوم الخميس المقبل التي تعكس المسؤولية الاجتماعية وتجسد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة” , بحضور المشرف العام على اللجنة الدكتور عبدالله بن صالح الغامدي وعضو مجلس إدارة الجمعية أحمد بن خالد عريف وعضو مجلس إدارة الغرفة فايز بن عبد الله الحربي وممثلين عن الجمعية الفيصلية الخيرية بجدة وجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد المشرف العام على اللجنة الدكتور عبدالله بن صالح الغامدي أن هذه المبادرة التي سيتم إطلاقها تعايشاً مع شهر رمضان المبارك تسهم في تنمية مشاعر التقارب والتعاون وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في دعم الأعمال الخيرية داعياً أصحاب الأعمال إلى دعم هذه التجربة واستشعار المعاني الإسلامية النبيلة من خلال مساعدة هؤلاء المعسكرين على الافطار مع أسرهم في أيام الشهر الكريم .

ولفت إلى أن نزلاء السجون الـ 200 الذين تستهدفهم المبادرة هم المتعسرون في دفع الحق الخاص ، والذين يتم اختيارهم طبقاً لمجموعة من المعايير الدقيقة أهمها أن يكونوا من كبار السن أو المرضى والذين قضوا وقتاً في السجن وعليهم مبالغ صغيرة وبدأوا في تسديد جزء منها ، مشيراً إلى وجود لجنة اجتماعية من تراحم بالتعاون مع إدارة السجون تتولى تحديد الأكثر أحقية بالدفع عنهم والاستفادة من المبادرة التي تقام على مدار العام وليس في شهر رمضان فقط .

وأشار الغامدي إلى أن اللجنة نجحت في الإفراج عن 250 سجيناً من أصحاب الحق الخاص خلال العام الماضي، مشدداً على أن المشرف العام على حملة إطلاق السجناء المستشار أحمد الحمدان وجه بأن تكون هناك لجنة لمتابعة الافراج عن السجناء بشكل شهري ، لافتاً إلى أن وجود اتفاقيات بين الجمعية وعدد من المؤسسات الداعمة تساهم في تحقيق أهدافها وانشطتها وبرامجها التي تخدم أسر النزلاء من خلال تقديم الدعم المادي والخدمات التعليمية والصحية وتحفيزهم على العمل المنتج لإيجاد مردود مالي لهم والمفرج عنهم عبر برامج تهيئه للعودة عضواً صالحاً في المجتمع وتقديم الدعم والمساعدة في إيجاد عمل مناسب له وتقديم منظومة من البرامج التوعوية والتعليمية والتدريبية والإسهام في تسديد ديونهم ومتابعة حقوقهم .

وأفاد عضو مجلس إدارة “تراحم” أحمد بن خالد عريف أن اللجنة تجري دراسات علمية ، وترتيب زيارات ميدانية للتعرف على احتياجات النزلاء وأسرهم والمفرج عنهم للتوصل إلى الطرق المناسبة لمساعدتهم وإعداد فرق العمل لتنفيذ الخطة السنوية لنشاط اللجنة وبرنامجها المالي بعد إقرارها من اللجنة التي تبنى قاعدة معلومات متخصصة تعين على تحديد أنشطة اللجنة وبرامجها كماً وكيفاً وتوثق أعمال اللجنة وترصد نتائج تقويمها .

من جانبه أبرز عضو مجلس إدارة غرفة جدة فايز بن عبد الله الحربي دور مجتمع الأعمال في التفاعل مع هذه المبادرة التي تطلق رسمياً بالمصفق التشاركي السعودي للإنماء والتشغيل التابع للغرفة مشدداً على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مثل هذه المبادرات الاجتماعية التي ترسخ قيم التكافل والتراحم في المجتمع السعودي .