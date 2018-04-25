دولية

ترامب : إيران تقف وراء جميع المشاكل في الشرق الأوسط

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / شعبان / 1439 هـ      25 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تقف وراء جميع المشاكل في الشرق الأوسط، مجدداً التأكيد على أن الاتفاق النووي مع إيران يعتبر كارثة.

وقال ترامب في كلمة له قبل اجتماعه الثنائي المغلق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض اليوم ” إن إيران تقف وراء جميع المشاكل التي تحدث في الشرق الأوسط بما فيها اليمن وسوريا”.

وأشار ترامب إلى أن الجميع يعرف وجهة نظر الولايات المتحدة حول الاتفاقية مع إيران التي وصفها بالمروعة والتي كان من المفترض أن لا تتم مطلقاً، وأنه كان بالإمكان التوصل إلى اتفاقية أفضل منها، مضيفاً أن إيران ستواجه مشاكل أكبر من أي وقت مضى في حال إعادة العمل ببرنامجها النووي.

ibrahim

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