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واشنطن- وكالات

أصبح الجمهوري دونالد ترامب (70 عاما) ظهر أمس الجمعة الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة بعد ادائه القسم في مراسم قادها رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس.

وقال “انا، دونالد جون ترامب، اقسم رسميا بانني سأؤدي مهام رئيس الولايات المتحدة باخلاص وبان ابذل كل ما في وسعي لحماية وصون والدفاع عن دستور الولايات المتحدة، فليكن الرب بعوني” قبل ان يرفع قبضته”.

وقبل ذلك ادى القسم ايضا نائبه مايك بنس.

وفي هذا اليوم التاريخي، اتبع ترامب نفس التقليد البروتوكولي كاسلافه. وبعد ليلة امضاها في “بلير هاوس” المقر المخصص لكبار الضيوف مقابل البيت الابيض،استقبلهما الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما وزوجته ميشيل لتناول الشاي ثم توجهوا جميعا الى الكابيتول.

وتجمع آلاف الاميركيين على طول جادات منطقة المول في واشنطن قبالة الكابيتول وعبر كثيرون عن املهم في بدء “عصر جديد”.

خطاب دونالد ترامب:

تعهد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، في أول خطاب له بمنصبه، بعد تأديته اليمين الدستورية في واشنطن أمس، بأن أمريكا ستأتي أولاً وقبل كل شيء، وأن إدارته ستكون في خدمة جميع الشعب الأمريكي بصرف النظر عن اختلافاتهم،

وقال دونالد خلال حفل تنصيبه أمس الجمعة 20 يناير على مدارج مبنى الكابيتول: “سنوحد العالم ضد الإرهاب المتطرف وسنمحيه من على وجه الأرض. وأضاف: “سنحافظ على التحالفات القديمة وسنبني أخرى جديدة” ومشدداً على أن أمريكا لن تسعى لفرض أسلوبها في الحياة على الدول الأخرى، وإنما ستحاول أن تكون “مثالاً” يُحتذى به.

وأضاف: “اجتمعنا هنا اليوم بصدد إصدار مرسوم جديد سيُسمع في كل مدينة، وفي كل عاصمة أجنبية وفي كل قاعة سلطة، من هذا اليوم فصاعداً، ستحكم أرضنا رؤية جديدة، من هذا اليوم فصاعداً سيتمحور كل شيء حول ’أمريكا أولاً! أمريكا أولاً!‘”

وتابع: “سيُذكر يوم 20 يناير عام 2017، بأنه اليوم الذي أصبح الشعب (الأمريكي) حُكّام هذه الأمة من جديد.” وتوجه برسالة للشعب الأمريكي، قائلاً: “هذا يومكم. هذا احتفالكم، والولايات المتحدة الأمريكية هذه بلدكم.”

وتعهد ترامب بأنه سيُنهي “مجازر” الجرائم وأنه سـ”يُحارب” من أجل أمريكا، وأنه لن يخيب آمال الشعب “أبداً أبداً أبداًّ!”

ووعد ترامب – في كلمته التي ألقاها في نهاية حفل موسيقي عند نصب لنكولن – بإحداث تغيير

وتعهد أيضا بتوفير الوظائف، وتقوية الجيش وتعزيز الحدود، وأضاف: “سنقدم لبلدنا الأشياء التي افتقدها لعقود وعقود طويلة”.

وأكد على أن الولايات المتحدة “سوف تتغير، وأنا أعدكم. إنها تسير نحو التغيير.”

وانتقد ترامب السياسات السابقة قائلا: “مصانعنا تتحول إلى قبور ولا تعليم في مدارسنا والجريمة تمزق البلاد”. واختتم ترامب خطابه بشعار حملته الانتخابية: “سنجعل أمريكا عظيمة مجدداً!”

أولى الإجراءات الرسمية:

وقال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتخذ أولى إجراءاته الرسمية كرئيس للولايات المتحدة اليوم الجمعة حيث أرسل ترشيحاته الوزارية إلى مجلس الشيوخ ودعا إلى يوم للوطنية.

وقال المتحدث شون سبايسر إن ترامب وقع أيضا استثناء قانونيا يسمح لجيمس ماتيس الجنرال المتقاعد بالبحرية الأمريكية بتولي منصب وزير الدفاع. كما قال البيت الأبيض في بيان بشأن الموقف السياسي نشر على موقعه الالكتروني أمس الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي تطوير نظام دفاع صاروخي “متطورا” للحماية من الهجمات من إيران وكوريا الشمالية.

ولم يذكر البيان الذي نشر بعد دقائق من تنصيب ترامب أي تفاصيل بشأن ما إذا كان النظام سيختلف عن النظم الخاضعة للتطوير حاليا أو تكلفته أو كيف سيتم تمويله. ومن أهم الشخصيات التي حضرت في حفل التنصيب: الرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل، والرئيس الأسبق جورج بوش الأبن، والرئيس الأسبق بيل كلينتنون وزوجته هيلاري التي خسرت الانتخابات أمام ترامب، وكذلك الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

ردود أفعال:

من جهة أخرى حطمت مجموعة من المحتجين المتشحين بالسواد والمعارضين لتنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة أمس واجهات متاجر ونوافذ سيارات خلال مسيرة احتجاجية في واشنطن كما جرت تظاهرة في مانيلا امام السفارة الاميركية شارك فيها مئات الاشخاص. ويتوقع تنظيم تجمعات في بلدان أخرى.

وانتهت ظُهر أمس الجمعة بتوقيت واشنطن، الحملة الأكثر حسماً في التاريخ الحديث، والفترة الانتقالية الأكثر إثارة للجدل في تاريخ أمريكا.

ولم يحدث منذ اربعين عاما ان تولى رئيس اميركي السلطة بينما شعبيته في هذا المستوى المنخفض.

من جهة اخرى، تفيد دراسة لمركز بيو للابحاث نشرت الخميس ان 86 بالمئة من الاميركيين يرون ان البلاد تشهد انقساما اكبر من الماضي. وكانت هذه النسبة تبلغ 46 بالمئة عند تولي اوباما الرئاسة.

تصريحات ترامب الصارخة حول تنظيم “داعش” وعلاقته الدافئة مع روسيا، وانتقاده لحلف الشمال الأطلسي (ناتو)،وانحيازه إلى إسرائيل جعل العالم يتأهب لنوع جديد من الرئاسة الأمريكية.

وكان ترامب قد قال متحدثاً في حفل ما قبل الافتتاح ليلة الخميس عند نصب لنكولن التذكاري، إنه يتعهد بأن يكون رئيسا “لجميع أبناء شعب أمريكا.”

وأضاف ترامب: “إنها حركة لم نر مثيلها قط في أي مكان في العالم، كما يقولون. ولم يكن هناك يوماً حركة من هذا القبيل. وهذا شيء مميز جداً جداً”.