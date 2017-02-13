ترامب : تكلفة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك ستنخفض

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واشنطن- وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعمل على تخفيض كلفة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” السبت: “.. لم أشارك بعد في إجراءات تصميم الجدار(بين الولايات المتحدة والمكسيك) أو المشاورات بهذا الشأن، لكنه مع بدء مشاركتي فيها، ستتغير كلفة بناء الجدار بشكل كبير، كما حصل عند شراء الولايات المتحدة طائرات حربية F-35 وطائرة خاصة للرئيس الأمريكي”، أي أن كلفة بناء الجدار ستخفض، مثلما جرى تخفيض سعر الطائرات التي أشار أليها الرئيس ترامب .

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أن كلفة بناء الجدار الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة ستصل إلى 21.6 مليار دولار. وقال ترامب سابقا إن المكسيك هي التي ستدفع كلفة تشييد الجدار فيما أعلنت السلطات المكسيكية عن رفضها القطعي لتمويل بنائه.

يذكر أن دونالد ترامب تمكن سابقا من عقد صفقة مع شركة Lockheed Martin بشأن توريد طائرات من طراز F-35 بسعر أقل بـ700 مليون دولار من السعر الأولي، كما وعدت الشركة Boeing بالنظر في تخفيض سعر طائرتين خاصتين للرئاسة الأمريكية.