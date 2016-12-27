ترامب سيلغي 70% من قرارات أوباما

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نيويورك- وكالات

أعلن الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي نيوت غينغريتش أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب بصدد إلغاء 70% من المراسيم الصادرة عن الرئيس باراك أوباما.

وقال غينغريتش والذي يعتبر واحدا من أقرب المقربين إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية ترامب، في حديث لقناة ” فوكس نيوز”، الأحد “إن حوالي 60 أو 70? من مراسيم أصدرها أوباما سيتم إلغاؤها أو سيتم إلغاؤها جميعا”.ووفقا له، ستتطلب تدابير عملية الإلغاء، “تسجيلا قانونيا من قبل محامين أذكياء”.

وأضاف نيوت خلال مقابلته، “أعتقد أن باراك أوباما بدأ يعي بأن استراتجيته بدأت بالاضمحلال شيئا فشيئا”.

هذا وكان ترامب وخلال حملته الانتخابية، قد تحدث مرارا عن إلغاء وتغيير في العديد من قرارات أوباما، على وجه الخصوص، تغيير برنامج الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس أوباما، فضلا عن إلغاء الاتفاق الذي عقده أوباما مع إيران بخصوص برنامجها النووي وغيرها.

يذكر، أن دونالد ترامب فاز في انتخابات الرئاسة التي جرت في الولايات المتحدة، يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على منافسته هيلاري كلينتون، ومن المقرر أن يؤدي القسم الدستورية يوم 20 كانون الثاني/يناير المقبل، ليصبح الرئيس الأمريكي الـ 45.