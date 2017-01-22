ترامب في كتابه (فن الصفقة): رأيت أن العقارات كانت الأفضل لي

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جدة- عبدالله صقر مركز المعلومات

دونالد جون ترامب (Donald John Trump) معروف شعبيا بدونالد ، والكنية أعطيت له من قبل وسائل الاعلام بعد زوجته السابقة ايفانا ترامب، وهي مواطنة من جمهورية التشيك على النحو المشار إليه في مقابلة من هذا القبيل. كما أنه معروف بقوله المأثور، “أنت مطرود”، حيث كان يستخدمه في المسلسل التلفزيوني المبتدئ The Apprentice. ترامب معروف عنه تسريحته المميزة، والذي كان قد رفض تغييرها طيلة حياته المهنية.

هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، منذ 20 يناير 2017م وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس مجلس إدارة منظمة ترامب، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

أسس ترامب، ويدير عدة مشاريع وشركات مثل منتجعات ترامب الترفيهية، التي تدير العديد من الكازينوهات، الفنادق، ملاعب الغولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ساعد نمط حياته ونشر علامته التجارية وطريقته الصريحة بالتعامل مع السياسة في الحديث؛ على جعله من المشاهير في كل من الولايات المتحدة والعالم، وقدم البرنامج الواقعي المبتدئ (The Apprentice) على قناة إن بي سي.

ترامب هو الابن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أطفال، والده فريد ترامب، أحد الأثرياء وملاك العقارات في مدينة نيويورك، وقد تأثر دونالد تأثرا شديدا بوالده، ولذلك انتهى به المطاف إلى جعل مهنته في مجال التطوير العقاري، وعند تخرجه من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وفي عام 1968، انضم دونالد ترامب إلى شركة والده: مؤسسة ترامب. وعند منحه التحكم بالشركة قام بتغيير اسمها إلى منظمة ترامب.

بدأ حياته العملية بتجديد فندق الكومودور في فندق غراند حياة مع عائلة بريتزكر، ثم تابع مع برج ترامب في مدينة نيويورك وغيرها من المشاريع العديدة في المجمعات السكنية. في وقت لاحق انتقل إلى التوسع في صناعة الطيران.

ولد دونالد ترامب في كوينز التابعة لنيويورك في الرابع عشر من حزيران / يونيو 1946.

وترامب حفيد رجل الأعمال الأمريكي من أصول ألمانية فردريك ترامب، وأحد ابناء رجل الأعمال فريد ترامب.

اضطر ترامب إلى ترك دراسته الثانوية في الستينيات من القرن الماضي ومن ثم التحق بالأكاديمية العسكرية و بعدها درس إدارة الأعمال في معهد وارثون في بنسلفانيا بعد عام 1968.

بدأ العمل في شركة والده المتخصصة بإنشاء منازل للعائلات الأحادية والثنائية.

في كتابه: ترامب: فن الصفقة(Trump:The Art of the Deal) يتحدث ترامب حول مسيرته الجامعية :”وبعد أن تخرجت من الأكاديمية العسكرية في نيويورك عام 1964، تقبلت لفترة وجيزة فكرة الذهاب إلى مدرسة الافلام…

ولكن في النهاية قررت ان العقارات التجارية كانت أفضل بكثير. لقد بدأت من خلال حضور جامعة فوردهام… ولكن بعد عامين، قررت أنه طالما كان علي أن أكون في الكلية، لابد من اختبار نفسي مع الأفضل. تقدمت بطلب لكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا..انتقلت إلى الوطن، وذهبت للعمل بدوام كامل مع والدي. ”

خاض انتخابات عام 2000 بين أعضاء حزب الاصلاح، وادرج اسمه على (قائمة أغنى 400 شخص في العالم) التي أعدتها مجلة فوربس. اذ تقدر ثروة ترامب بـ 3,6 مليار دولار.

يعتبر دونالد ترامب احد اعضاء قاعة المشاهير في اتحاد المصارعة العالمية الحرة للترفيه وتزوج 3 مرات وله 3 ابناء وبنتين.