ترامب للأسد وكيم : لست أوباما وسأستخدم القوة دون تحذير

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عواصم- وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في صياغة خطوطه الحمراء بشأن كوريا الشمالية انطلق من الخبرة الفاشلة لسلفه باراك أوباما في فرض “خطوطه الحمراء” بشأن سوريا.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، سُئل الرئيس الأمريكي ما إذ كانت لديه رؤية خاصة به للخطوط الحمراء فيما يخص التعامل مع قضية كوريا الشمالية.

فأوضح ترامب أنه استخلص العبر من الوضع الذي نجم في عام 2012، عندما توعد أوباما باستخدام القوة العسكرية لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على تجاوز “الخط الأحمر” المتعلق باستخدام السلاح الكيميائي، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يف بوعده هذا أبدا.

واستطرد ترامب قائلا: “أنا لست مثل الرئيس أوباما، الذي رسم ما قال إنه خط أحمر على الرمل، ومن ثم جاءت العديد من البلاوي، لكنه لم يخط هذا الخط أبدا”. وشدد قائلا: “في الواقع إنني دافعت عن خطه الأحمر بشأن سوريا بدلا منه”.

وبشأن الوضع في كوريا الشمالية، قال الرئيس الأمريكي إنه “أمر خطير للغاية بالنسبة لنا وللعديد من حلفائنا”.

واعتبر أن تصريحات بيونغ يانغ “تحريضية للغاية”. واستطرد قائلا: “ولذلك علينا أن نرى. لا أحب رسم الخطوط الحمراء، لكنني أتصرف عندما يجب علي التصرف”.

ولوح ترامب بأنه لا يحتاج إلى رسم الخطوط الحمراء ومن ثم انتظار انتهاكها من قبل بيونغ يانغ أو دمشق، بل سيواصل استخدام القوة دون تحذير مسبق.

وعبر ترامب في هذا السياق عن اندهاشه من الوعود التي قُدمت سابقا بشأن معركة الموصل، قائلا: “لقد أعلنوا أنهم سيذهبون إلى الموصل بعد 4 أشهر، ومن ثم بعد 3 أشهر، ومن ثم بعد شهرين، ومن ثم الأسبوع القادم. وأنا سالت: لماذا يقولون ذلك؟ وكان من المتوقع أن تكون معركة الموصل خاطفة. لكنها ما زالت مستمرة حتى الآن لأن العدو كان على علم بقدومهم”.

وشدد قائلا: “عليك ببساطة ألا تتحدث عن ذلك. عليك أن تفعل ما يجب عليك القيام به دون أن تتحدث عنه”.