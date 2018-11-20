ترامب مذهول من المبالغة بالاهتمام في قضية خاشقجي

واشنطن ــ وكالات

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي أخذت أكبر من حجمها الذي تستحقه، مستغربا في الوقت ذاته من الاهتمام الزائد من قبل البعض.

ووفقاً لموقع ” Axios” الأمريكي، فقد سأل ترامب مساعديه خلال جلسة استشارية في البيت الأبيض عن الاهتمام الزائد .

ونوه ترامب خلال جلسة استشارية مع مساعديه الى أن القضية أصبحت أكبر من حجمها، واصفاً مبالغة البعض في استخدام القضية بالسخافة، لجهة ان قتل شخص لا يعني شيئا أمام أفعال وانتهاكات السلطات في دول أخرى ضد شعوبها.

يشار الى أن النيابة العامة السعودية قد أعلنت، الخميس الماضي، توجيه الاتهام إلى 11 شخصا من الموقوفين في القضية وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.