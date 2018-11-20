الأولى

ترامب مذهول من المبالغة بالاهتمام في قضية خاشقجي

كتبه adminaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      20 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ وكالات

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي أخذت أكبر من حجمها الذي تستحقه، مستغربا في الوقت ذاته من الاهتمام الزائد من قبل البعض.

ووفقاً لموقع ” Axios” الأمريكي، فقد سأل ترامب مساعديه خلال جلسة استشارية في البيت الأبيض عن الاهتمام الزائد .

ونوه ترامب خلال جلسة استشارية مع مساعديه الى أن القضية أصبحت أكبر من حجمها، واصفاً مبالغة البعض في استخدام القضية بالسخافة، لجهة ان قتل شخص لا يعني شيئا أمام أفعال وانتهاكات السلطات في دول أخرى ضد شعوبها.

يشار الى أن النيابة العامة السعودية قد أعلنت، الخميس الماضي، توجيه الاتهام إلى 11 شخصا من الموقوفين في القضية وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

admin

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *