ترامب يتعهد بــ(أعظم تعزيزات) للجيش في التاريخ الأمريكي

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واشنطن ـــ وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عزمه التقدم بطلب لتوفير ميزانية ضخمة لما أسماه أكبر تعزيز لقدرات الجيش في التاريخ الأمريكي.

وقال ترامب خلال كلمة له أمام تجمع للمحافظين، إنه سيسعى لتحديث وتعزيز قدرات الجيش الأمريكي الدفاعية والهجومية، وسيتقدم لتلبية هذا الهدف بطلب ضخم للإنفاق العسكري ليجعل دفاع البلاد، أكبر وأفضل وأقوى، على حد تعبيره.

وأبدى ترامب أمله بأن لا تضطر أمريكا لاستخدام ما ستحظى به من قوة عسكرية بعد خطة التعزيز، قائلا “نأمل ألا نضطر لاستخدامه أبدا لكن لن يستطيع أحد أن يعبث معنا. لا أحد. سيكون هذا واحدا من أعظم التعزيزات للجيش في التاريخ الأمريكي.”

ودافع ترامب في كلمته، عن قرار الحظر الأخير الذي اتخذه في سبيل منع دخول رعايا 7 دول أغلب مواطنيها من المسلمين، قائلا سنمنع الإرهابيين الإسلاميين من دخول بلادنا، لن نتراجع عن هذا الأمر، وخلال أيام سنتخذ قرارًا جديدًا لحماية شعبنا وجعل أمريكا آمنة.

وقال الأمن القومي يبدأ بضمان الأمن على الحدود. لن يتمكن الإرهابيون الأجانب من ضرب أمريكا، في حال منعناهم من دخول بلادنا.