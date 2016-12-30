ترامب يتهم أوباما بوضع عراقيل تعوق انتقال السلطة

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فلوريدا- وكالات

عبر تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بإطلاق “تصريحات نارية”، ووضع “عراقيل” تعيق انتقال السلطة.

وكتب قطب العقارات، الذي انتخب في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، على تويتر: “لقد بذلت أقصى ما في وسعي لتجاهل العراقيل العديدة والتصريحات النارية للرئيس أوباما. كنت اعتقد أن عملية الانتقال ستتم بسلاسة. ولكن لا!”.

ولم يحدد ترامب العراقيل أو التصريحات التي يتحدث عنها.

وبعد يومين من الانتخابات، عقد الرجلان لقاء في المكتب البيضاوي لوضع حد لأشهر من حملة انتخابية قاسية، وشددا على رغبتهما في إتمام عملية انتقال السلطة بسلاسة.

وقد صرح أوباما الذي يغادر منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، أنه “واثق” من فوزه لو أتيح له أن يترشح لولاية ثالثة.

من جهة أخرى، أبدى ترامب في تغريدتين على تويتر دعمه لإسرائيل بعد تبني مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يدين الاستيطاني.

وحث اسرائيل على التماسك أمام الموقف الدولي تجاه المستوطنات حتى يتولى مهام منصبه رسميا الشهر المقبل.

وكتب ترامب على صفحته على تويتر “ظلوا أقوياء”.

وأضاف: “لا يمكننا السماح بمعاملة اسرائيل بهذا الإزدراء وعدم الاحترام”.

وقال: “البداية كانت مع الاتفاق النووي مع ايران ثم الآن الأمم المتحدة. ظلوا أقوياء (إسرائيل) 20 يناير قادم”.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تغريدته قائلا: “شكرا على صداقتك الدافئة ودعمك الحاسم لاسرائيل”.

وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت بإقرار النص.