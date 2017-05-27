ترامب: يجب على الناتو التركيز على الإرهاب والهجرة

شارك عبر واتساب

بروكسل- وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على حلف الناتو في المستقبل أن يركز على تحديات الإرهاب والهجرة وما وصفه بـ “الخطر الروسي” على شرق وجنوب حدود الحلف.

من جهة أخرى شدد ترامب، في كلمة ألقاها خلال انطلاق قمة الناتو اليوم الخميس في بروكسل، على ضرورة التزام الدول الأعضاء في الحلف بحصصها المالية “العادلة”، مطالبا “الجميع بدفع المخصصات”.

وحث قادة الناتو على الالتزام بقرار عام 2011 بزيادة الإنفاق على الدفاع بـ 2 في المئة من أجمالي الناتج المحلى بحلول عام 2024.وأضاف أن 23 من الدول الـ 28 الأعضاء لا تدفع حصصها، وقال إن ذلك “ليس عادلا للشعب الأمريكي”،

مؤكدا أن العديد من هذه الدول مدين بمبالغ “ضخمة” عن السنوات السابقة.وقال البيت الابيض الخميس إن الاجتماع ناقش التحديات المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب العالمي وحماية الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الاوربي,

كما اتفق القادة على ضرورة العمل المشترك لتعميق التعاون الأمني لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ومكافحة التطرف، والاستجابة للتهديدات المشتركة الأخرى كما بحث التهديدات الكورية الشمالية، واتفقوا جميعهم على العمل معًا من أجل زيادة عزل النظام الكوري الشمالي سياسيًا واقتصاديًا.

واتفق الزعماء على أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعميق العلاقات الاقتصادية وبحث سبل حماية الصناعات الأمريكية والأوروبية من المنافسة غير المشروعة.

وتعد هذه أول قمة للحلف يحضرها ترامب، وهو الذي وجه انتقادا لاذعا للناتو مطلع العام الحالي، والذي وصفه بـ “المنظمة المتقادمة” لقلة اهتمامها بمكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى صرح رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، بأن الاتحاد الأوروبي وبلدان حلف الناتو بحاجة ماسة لبعضهم بعضا مدنيا وعسكريا .

ودعا ميشيل خلال احتفالية افتتاح المقر الجديد لحلف الناتو في العاصمة بروكسل، البلدان الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى تعزيز العلاقات البينية قائلا :” عندما يكون الاتحاد الأوروبي قويا يصبح الناتو أكثر قوة، وعندما يصبح الناتو أكثر قوة تصبح الولايات المتحدة و كندا أكثر قوة”.