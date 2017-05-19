ترامب يحاور الشباب السعودي في ملتقى (مغردون)

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جدة ــ وكالات

اعلنت مؤسسة “مسك الخيرية” ان ملتقاها “مغردون” سيجمع عدداً من الشباب السعودي بالرئيس الامريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية عادل الجبير، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات ابان زيارة ترامب للرياض الاحد القادم

وينتظر ان يسلط الملتقى الضوء على موضوعات هامة مثل دور المجال الرياضي في توعية الشباب وزرع الروح الرياضية، ومبادئ القبول والتسامح لدى الشباب، واهمية إبراز القيم الإسلامية، إلى جانب دور المرأة الرائد في هذا المجال.وقال الأمين العام لمؤسسة “مسك الخيرية” بدر العساكر، إنه من المقرر ان يستضيف الملتقى في نسخته الخامسة، التي تتزامن مع انعقاد القمة السعودية الأميركية و القمة العربية الإسلامية الأميركية والقمة الخليجية الأميركية، عددا من الرؤساء والقادة والمؤثرين لمناقشة محاربة التطرف والإرهاب ضمن محاور عدة تدور حول الفضاء المفتوح في موقع “تويتر” ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسيتناول الملتقى بحث الآليات التي يستخدمها الإرهاب في استقطاب الشباب وكيفية التصدي لها، إذ انه لا يمكن لهذه الآفة التفشي في المجتمعات لولا استغلال الشباب لنشر الأفكار المتطرفة وزرع التوجهات التخريبية، مضيفاً: “ولهذا يناقش ملتقى مغردون كيفيات مواجهة التطرف وأفضل السبل للحد من خطابات الكراهية والعنصرية، وآليات التصدي للمفاهيم الخاطئة ومحاولات استغلال حماس الشباب واستقطابهم لمناطق الصراع”.