دولية

ترامب يخير إيران ما بين تغيير سلوكها أو “كارثة اقتصادية”

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / صفر / 1440 هـ       3 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أطلق الرئيس الامريكي دونالد ترامب تحذيره الاخير للنظام الإيراني قبل البدء بتطبيق الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية يوم الإثنين المقبل.

ووضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أمام خيارين؛ ما بين تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها.

وقال ترامب، في بيان له، إن “الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، وإما أن يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية ، وفق ما نقلت “وكالة الأنباء الفرنسية”.

وأكد ترامب، في بيانه، أن تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام الإيراني، “وليس ضد الشعب الذي يعاني منذ زمن طويل”، موضحاً أن هذا ما دفع إلى استثناء سلع مثل الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات “منذ وقت طويل”.

ibrahim

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