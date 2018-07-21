ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن

واشنطن ــ رويترز

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب كلف مستشاره للأمن القومي جون بولتون بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة واشنطن هذا الخريف.

وكتبت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “الولايات المتحدة تبحث مع روسيا زيارة بوتين إلى واشنطن في الخريف، وتلك المناقشات جارية بالفعل”. وتأتي تغريدة ساندرز في الوقت الذي عبر فيه ترامب الخميس، عن تطلعه إلى عقد لقاء ثانٍ مع نظيره الروسي بوتين، مؤكداً أن اللقاء الأول كان ناجحاً على الرغم من عاصفة الانتقادات التي أثارها في الداخل، والخارج.

وغرد ترامب على حسابه في موقع “تويتر” أيضا، قائلاً: “القمة مع روسيا نجحت نجاحاً عظيماً، لكنها لم تكن كذلك مع عدو الشعب الحقيقي، وسائل إعلام الأخبار الكاذبة”.

وكان الرئيسان ترامب وبوتين التقيا في العاصمة الفنلندية هلسنكي، الإثنين الماضي، في أول قمة تجمعهما سوياً منذ وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى السلطة يناير من العام الماضي.

وأثار المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الزعيمان في ختام قمتهما ردود فعل غاضبة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ إذ قال المنتقدون: إن ترامب قدم مصلحة روسيا على المصلحة الأمريكية، بعدما قلل من أهمية تقييم المخابرات الأمريكية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. في الوقت نفسه، قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس: إنه لا يعلم ماذا حدث خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيس ترامب، والرئيس الروسي بوتين في هلسنكي.

وأضاف كوتس، خلال منتدى أسبن الأمني في كولورادو: “أرى أننا سنعرف المزيد بمرور الوقت، وبعد أن تحدث الرئيس بالفعل عن بعض ما حدث.. لكن هذا من صلاحيات الرئيس”.

ويواجه البيت الأبيض غضبا يتعلق بعدد من القضايا الخاصة بالقمة، من بينها عدم مواجهة ترامب لبوتين بما توصلت إليه وكالات المخابرات الأمريكية بخصوص تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية عام 2016، واقتراح بوتين السماح للسلطات الروسية باستجواب مواطنين أمريكيين.

ويطلب جمهوريون وديمقراطيون في الكونجرس إجابات بشأن الاتفاقات التي ربما توصل إليها ترامب خلال الاجتماع، الذي استمر ساعتين يوم الإثنين، واقتصر الحضور فيه على مترجمي الرئيسين.