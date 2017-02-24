ترامب يريد توسيع الترسانة النووية الأمريكية وجعلها “الأكثر تفوقا”

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه:

يريد تعزيز الترسانة النووية الأمريكية بما يضمن أن تكون “الأكثر تفوقا” قائلا إن قدرات الولايات المتحدة للأسلحة الذرية تراجعت.

وفي مقابلة مع رويترز قال ترامب إن الصين يمكنها أن تزيل التحدي الذي تشكله كوريا الشمالية على الأمن القومي “بسهولة جدا إذا أرادوا ذلك” .

مصعدا الضغوط على بكين لبذل المزيد من النفوذ لكبح الأعمال العدائية بشكل متزايد من جانب بيونجيانج.

وفي أول تصريحات له عن الترسانة النووية الأمريكية منذ توليه الرئاسة:

في 20 يناير كانون الثاني قال ترامب إن الولايات المتحدة “تراجعت من حيث قدرات الأسلحة النووية”.

وتابع قائلا “أنا أول من يود … ألا يملك أحد أسلحة نووية.. لكننا لن نتأخر أبدا عن أي دولة حتى ولو كانت دولة صديقة.. لن نتخلف في مجال القوة النووية.”

وأضاف “سيكون من الرائع.. سيكون حلما ألا تمتلك أي دولة أسلحة نووية لكن إن كانت هناك دول ستمتلك أسلحة نووية فسنكون الأكثر تفوقا.”

والمعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا المعروفة باسم (نيو ستارت).

تلزم البلدين بحلول الخامس من فبراير شباط 2018 بالحد من ترسانتيهما من الأسلحة النووية لمستويات متساوية لمدة عشر سنوات.

وتساءل محللون عما إذا كان ترامب سيلغي نيو ستارت أو سيبدأ في نشر رؤوس حربية أخرى.

وفي المقابلة وصف ترامب نيو ستارت بأنها اتفاق يصب في مصلحة طرف واحد.

وتابع قائلا “إنها اتفاق آخر سيئ أبرمته بلادنا سواء كانت ستارت أو اتفاق إيران النووي… سنبدأ في عقد اتفاقات جيدة.”

واشتكى ترامب أيضا من قيام روسيا بنشر صاروخ كروز على البر في انتهاك لمعاهدة للحد من التسلح لعام 1987 .

تحظر الصواريخ الروسية والأمريكية ذات المدى المتوسط التي تطلق من البر.

وقال “بالنسبة لي هذا أمر مهم”.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيثير هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا اجتمع معه.

قال ترامب إنه سيفعل ذلك مشيرا إلى أن مثل هذا اللقاء لم يحدد بعد.

ومتحدثا في المكتب البيضاوي أعلن ترامب أيضا أنه “غاضب جدا” من تجارب الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

وقال إن تسريع نظام للدفاع الصاروخي لليابان وكوريا الجنوبية حليفي الولايات المتحدة هو أحد خيارات كثيرة متاحة.

وقال ترامب لدى سؤاله عن نظام الدفاع الصاروخي:

“هناك نقاشات عما هو أكثر بكثير من ذلك… سنرى ماذا سيحدث. لكن هذا الموقف خطير جدا والصين يمكنها أن تنهيه بسرعة في رأيي