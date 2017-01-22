ترامب يشيد بهيلاري كلينتون أمام الكونغرس

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واشنطن- وكالات

اشاد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بهيلاري كلينتون خلال غداء حضرته مع زوجها الرئيس الاسبق بيل كلينتون، بعدما شاركا في مراسم تنصيب الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة.

وقال ترامب امام المدعوين “كان شرف لي ان اعلم ان الرئيس السابق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون سيأتيان اليوم واريد منكم ان تقفوا لهما”.

وصفق الحضور بحرارة للزوجين كلينتون في نهاية غداء نظمه الكونغرس لبرلمانيين وكبار الشخصيات بعد اداء الرئيس ترامب اليمين.

وقال ترامب في خطاب مقتضب وبلهجة تصالحية “اكن احتراما كبيرا لهما واشكر لهما حضورهما. سنشهد اربع سنوات عظيمة من السلام والرخاء، كما نأمل”.

وبحضورها حفل تنصيب الرئيس مع زوجها الرئيس الاسبق، اكدت منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية الاخيرة عودتها الى الساحة. وخلال مراسم التنصيب بدت متوترة ولم يأت ترامب على ذكرها في خطابه الاول.

وقال ترامب خلال غداء الكونغرس: “سواء كنت جمهوريا أو ديموقراطيا، لا فرق. سنتفاهم وهذا شرف لي”.