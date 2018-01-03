تكنولوجيا

ترامب يغرد من أجل مظاهرات إيران!

By امينة حسنيaccess_timeمنذ 11 ساعةchat_bubble_outlineضف تعليق

الرئيس الأمريكي ترامب يتفاعل مع الأحداث الجارية ويغرد من أجل مظاهرات إيران!

دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتظاهرين المحتجين عبر حسابه في تويتر، وأدان على وجه الخصوص حجب الإنترنت عن المواطنين على خلفية الاحتجاجات في إيران.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع “توتير”:

“إن الشعب الإيراني، في نهاية المطاف، يعمل ضد النظام الإيراني القاسي والفاسد”.

وأضاف ترامب أن كل الأموال، التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما لأفراد النظام الإيراني:

“بمثل هذه الحماسة ذهبت إلى تغذية الإرهاب وإلى جيوبهم”، معتبرا أن “الناس أنفسهم لديهم طعام قليل وتضخم كبير ولا حقوق الإنسان”.

واختتم الرئيس الأمريكي التغريدة بالقول: “الولايات المتحدة تراقب”!

امينة حسني

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