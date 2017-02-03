ترامب يغلق الهاتف في وجه رئيس وزراء أستراليا

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واشنطن ــ وكالات

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية بصورة حادة مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، منتقدا اتفاقا ابرمته السلطات الاسترالية مع إدارة سلفه لاستقبال لاجئين في الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة أن ترامب أنهى اتصاله مع تورنبول بشكل مفاجئ بعدما انتقد الاتفاق الموقع مع الإدارة الأمريكية السابقة لاستقبال قسم من اللاجئين الذين تحتجزهم أستراليا في مخيمات، وسط ظروف موضع جدل، وتباهى بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب في تغريدته “هل يعقل ذلك؟ إدارة أوباما وافقت على استقبال آلاف المهاجرين غير الشرعيين من أستراليا. لماذا؟ سوف أنظر في هذا الاتفاق الأحمق”.