ترامب يفوز رسميا بالرئاسة

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واشنطن- وكالات

ثبتت الهيئة الناخبة الأميركية انتخاب الملياردير دونالد ترامب كالرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة مبددة آمال أشد معارضيه بحدوث عصيان خلال عمليات التصويت.

وبعد شهر ونصف الشهر على فوزه المفاجئ على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، تجاوز ترامب بفارق كبير الأصوات الـ 270 المطلوبة من كبار الناخبين أي الغالبية المطلقة للفوز، وسيخلف بالتالي باراك اوباما في 20 يناير 2017م.

وفي بيان نشره فريقه أمس، تحدث رجل الأعمال الاميركي عن “فوز انتخابي تاريخي ساحق”، ووعد ببذل كل الجهود من أجل “توحيد البلاد”.

وفي تغريدة نشرت بعد دقائق، توجه ترامب بالشكر لداعميه على هذا الفوز الكبير “رغم التغطية الاعلامية غير الدقيقة والمحرفة”.

وسارع نائب الرئيس المنتخب مايك بنس إلى القول في تغريدة على تويتر: ” مبروك لدونالد ترامب على انتخابه رسميا رئيسا للولايات المتحدة من قبل الهيئة الناخبة اليوم”.