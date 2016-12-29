العدد 21798 29 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ترامب يقترح إنهاء الجدال حول اختراق موسكو أجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطي

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ترامب يقترح إنهاء الجدال حول اختراق موسكو أجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطي
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اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن تنهي الولايات المتحدة وروسيا الجدل حول اختراق موسكو لأجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطي.

قائلا “علينا المضي قدما في حياتنا.”

وألقى ترامب بظلال من الشك على النتائج التي توصلت إليها وكالات المخابرات الأمريكية:-

بأن متسللين روس حصلوا على معلومات من أجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطي.

وأفراد ونشروها على الانترنت لمساعدة ترامب في الانتخابات.

وقال مسؤولان أمريكيان إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم الإعلان يوم الخميس عن سلسلة إجراءات عقابية ضد روسيا.

لاختراقها مؤسسات سياسية أمريكية وأفرادا وتسريب المعلومات.

وعندما سأله صحفيون عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على روسيا أجاب ترامب قائلا:-

“أعتقد أننا يجب أن نمضي قدما في حياتنا. أعتقد أن الكمبيوتر عقد الحياة بدرجة كبيرة. عصر الكمبيوتر بأكمله جعل المرء لا يعرف على وجه الدقة ما الذي يحدث”.

وقال ترامب إنه لم يطلع على التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق السناتور الجمهوري لينزي جراهام والتي قال فيها إن روسيا والرئيس فلاديمير بوتين يجب أن يتوقعا عقوبات صارمة بسبب الهجمات الإلكترونية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف “لدينا سرعة. لدينا الكثير من الأشياء الأخرى لكنني لست واثقا من أن لدينا نوع الأمن الذي نحتاجه…!

 

 

 

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التصنيف: دولية

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