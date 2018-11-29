دولية

ترامب يلوح بإلغاء قمته مع بوتين

كتبه Gamal salehaccess_time19 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      29 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

شوشنطن ــ رويترز

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء لقائه الثنائي المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين؛ بسبب احتجاز حرس السواحل الروسي 3 سفن عسكرية أوكرانية. وقال ترامب: إنه ينتظر تقريرا من مستشاريه للأمن القومي ستكون استنتاجاته “حاسمة”، وصرح لصحيفة واشنطن بوست: “ربما لن أجري هذا اللقاء” مع بوتين.

واحتجزت روسيا 3 سفن للبحرية الأوكرانية، وأطقمها في مضيق كيرتش قرب شبه جزيرة القرم، ما أثار مخاوف من نشوب صراع أوسع شرق القارة الأوروبية.

وتقول روسيا: إن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية انتهكت المياه الإقليمية لدى مسيرها، عبر البحر الأسود، قاصدة مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، ما تسبب في توقف حركة الملاحة الأحد، واستؤنفت الإثنين.

بدوره وقع الرئيس الأوكراني بترو بروشنكو قانون الطوارئ، بعد أن وافق البرلمان الأوكراني على إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوما. وفي التطورات الميدانية، قالت رويترز: إن سفينة تابعة للبحرية الروسية، هي كاسحة الألغام (فايس-أدميرال زاخارين)، تتحرك من البحر الأسود تجاه بحر آزوف.

Gamal saleh

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *