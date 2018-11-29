ترامب يلوح بإلغاء قمته مع بوتين

شوشنطن ــ رويترز

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء لقائه الثنائي المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين؛ بسبب احتجاز حرس السواحل الروسي 3 سفن عسكرية أوكرانية. وقال ترامب: إنه ينتظر تقريرا من مستشاريه للأمن القومي ستكون استنتاجاته “حاسمة”، وصرح لصحيفة واشنطن بوست: “ربما لن أجري هذا اللقاء” مع بوتين.

واحتجزت روسيا 3 سفن للبحرية الأوكرانية، وأطقمها في مضيق كيرتش قرب شبه جزيرة القرم، ما أثار مخاوف من نشوب صراع أوسع شرق القارة الأوروبية.

وتقول روسيا: إن 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية انتهكت المياه الإقليمية لدى مسيرها، عبر البحر الأسود، قاصدة مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، ما تسبب في توقف حركة الملاحة الأحد، واستؤنفت الإثنين.

بدوره وقع الرئيس الأوكراني بترو بروشنكو قانون الطوارئ، بعد أن وافق البرلمان الأوكراني على إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوما. وفي التطورات الميدانية، قالت رويترز: إن سفينة تابعة للبحرية الروسية، هي كاسحة الألغام (فايس-أدميرال زاخارين)، تتحرك من البحر الأسود تجاه بحر آزوف.