ترامب ينتقد المستوطنات الإسرائيلية

شارك عبر واتساب

أتلانتا- سي ان ان

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تساعد في عملية السلام، لكنه أكد أنه يفهم إسرائيل ويحترمها كثيرا ولا يريد إدانة ذلك.

وقال ترامب: “أنا لست شخصا يعتقد أن الاستمرار في الاستيطان شيء جيد للسلام”. وأضاف أنه لا يريد إدانة إسرائيل. وتابع: “أنا أفهم إسرائيل جيدا، وأحترم إسرائيل كثيرا، وقد مروا بالكثير”.

وذلك في مقابلة مع صحيفة “إسرائيل اليوم”، قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة إلى البيت الأبيض، الأربعاء المقبل.

وعن علاقته بنتنياهو، قال ترامب: “لقد كان بيننا كيمياء جيدة دائما، وهو رجل جيد، يريد أن يفعل الصواب لإسرائيل… أعتقد أنه يريد السلام ويريد تحقيقه بشدة”. وكرر ترامب انتقاده للاتفاق النووي الإيراني، قائلا إنه “كارثة لإسرائيل، ولا يمكن تصوره. لقد تم التفاوض حوله وتنفيذه بشكل سيئ”.