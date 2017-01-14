ترامب يهاجم عضوا بالكونجرس الذي قال إنه رئيس “غير شرعي”

هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ناشطا وسياسيا أمريكيا من أصل أفريقي قال إنه لا يرى ترامب “رئيسا شرعيا”.

وكان جون لويس النائب عن ولاية جورجيا المنتمي للحزب الديمقراطي:-

قال في تعليق نقله تلفزيون (إن.بي.سي) يوم الجمعة إنه يعتقد بأن عمليات التسلل الإلكتروني التي نفذها الروس ساعدت ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال لويس إنه لا يعتزم حضور حفل تنصيب ترامب يوم 20 يناير كانون الثاني.

رغم أنها ستكون أول مرة لن يحضر فيها مثل هذا الحفل منذ انضمامه لمجلس النواب في عام 1986.

ورد ترامب يوم السبت بتغريدة على صفحته على تويتر قال فيها :-

إن لويس الذي يشكك في نتائج الانتخابات عليه بدلا من ذلك “أن يقضي مزيدا من الوقت في إصلاح ومساعدة منطقته التي صارت تعاني وضعا رهيبا ومنهارا (بخلاف معدل الجريمة المزعج هناك).”

وعاد ترامب ليغرد “الكل يتكلم ويتكلم ..ليس هناك عمل أو نتائج . أمر محزن