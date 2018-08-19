محليات

ترامب يواسي عائلتي الطالبين السعوديين الشهيدين

كتبه adminaccess_time6 / ذو الحجة / 1439 هـ      19 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- واس

بعث فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية برقية عزاء ومواساة إلى عائلة الطالب السعودي ذيب بن مانع اليامي وبرقية مماثلة لعائلة الطالب السعودي جاسر بن دهام اليامي- رحمهما الله – اللذين استشهدا غرقا في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين إمريكيين من الغرق.

وأعرب فخامته باسمه واسم الشعب الأمريكي في البرقيتين عن خالص تعازيه لعائلتي الطالبين السعوديين، منوهاً بالعمل الانساني وما قاما به في سبيل إنقاذ طفلين إمريكيين، مبيناً أن عملهما النبيل لن ينسى. كما عبر فخامته عن تمنياته الصادقة لعائلتي الشهيدين، بأن يتجاوزا هذا الوقت الصعب بفقدهما ابنيهما وأن تسهم تضحيتهما بأنفسهما بمنحهم القوة والاعتزاز نظير عملهما البطولي.

admin

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *