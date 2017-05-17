ترجيح غياب السومة عن نهائي كأس الملك

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إعداد – محمود العوضي

يسابق الجهاز الطبي في النادي الأهلي الزمن؛ من أجل تجهيز هداف الفريق عمر السومة، للنهائي المرتقب بين الأهلي والهلال، على كأس الملك غدا الخميس.

وغاب هداف دوري جميل عن مباريات الفريق الأهلاوي الأخيرة، في البطولة الأسيوية، وكأس الملك، وتواجد في دكة البدلاء.

وأشار مصدر في النادي الأهلي، إلى أن عمر السومة لن يشارك أساسيا في النهائي، إلا في حال تأكيد اللاعب شخصياً على جاهزيته، وقدرته على خوض النهائي المرتقب.

وقال مصدر أهلاوي مسؤول: إن غروس سيخوض مباراة الهلال بنفس تشكيلة مباراة الفيصلي في نصف النهائي، حيث لعب السويسري بتشكيلة مكونة من: “ياسر المسيليم وعقيل بلغيث وسعيد المولد وسعد الأمير ومحمد عبدالشافي، وفي الوسط وليد باخشوين وتيسير الجاسم وحسين المقهوي واليوناني فيتفا وعبد الفتاح، وفي المقدمة سلمان المؤشر”.

وبحسب المصدر، فإن المهاجم السوري ليس جاهزا، وما يزال يعاني من آلام مزعجة في غضروف الركبة، وسط مواكبة التقارير الطبية بإشراف المدرب السويسري كريستيان غروس الذي يضع لمساته الأخيرة على تشكيلة المباراة.