ترحب عـالمي بمجهـــودات الممـلكة لخفض العجز

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

دفع التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في خفض عجز الموازنة الأسواق العالمية للترحيب بمجهوداتها.

وهبطت تكلفة التأمين على الديون السيادية من مخاطر التخلف عن السداد هذا الأسبوع لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.

وتنخفض أسعار الفائدة بسوق النقد السعودي، مما يشير إلى أن المصرفيين يعتقدون أن تمويل العجز سيشكل عبئا أقل هذا العام.

وقال البنك الأهلي التجاري، في تقرير عن الميزانية: “قياس مخاطر الاقتصاد الكلي عبر مستوى الدين ومدى كفاية الاحتياطيات والاستقرار المالي، يكشف أن السعودية مستعدة جيدا لمواجهة الصدمات المحتملة في المستقبل.

وتتوقع الحكومة هذا العام أن يقفز إجمالي الإيرادات 164 مليار ريال إلى 692 مليارا لكن 92 % من تلك الزيادة سيأتي من ارتفاع الإيرادات النفطية. وسيتحقق جزء بسيط من ارتفاع الإيرادات النفطية نحو 25 مليار ريال؛ وفق ما تظهره وثيقة رسمية من إجراء المزيد من التخفيضات على الدعم الحكومي لأسعار البنزين والكهرباء في وقت لاحق هذا العام.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: نعتقد أن تقديرات الإيرادات النفطية في ميزانية 2017 متفائلة .. هناك حاجة إلى زيادات إضافية في أسعار النفط، كي تحقق المملكة أهدافها المالية في المدى المتوسط.

وستدر إصلاحات تشمل زيادة أسعار الطاقة والمياه 142 مليار ريال سنويا بحلول 2020، وسيجمع فرض ضرائب ورسوم جديدة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة 110 مليارات ريال.