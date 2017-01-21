ترحيب في دافوس باصلاحات المملكة

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دافوس -رويترز

أشادت شركتا بلاك روك لإدارة الأصول وداو كيميكال للكيماويات العملاقتان بالمملكة العربية السعودية بعدما قالت المملكة إنها ماضية بعزم في الإصلاحات والاستثمارات خارج قطاع النفط.

وقال أندرو ليفريس الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال خلال جلسة مخصصة للشأن السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الخميس “نرى شفافية مدهشة… كما هو الحال في أي مكان نستثمر فيه بما في ذلك الولايات المتحدة.”

ولشركة داو كيميكال مشروع مشترك للكيماويات في المملكة.وقال لورانس فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك أكبر مديري الأصول في العالم “ما نراه (من الحكومة السعودية) من دواعي السرور”. وتدير بلاك روك أصولا بقيمة خمسة تريليونات دولار.

وأعلنت المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عن خطة لإصلاح وتحديث اقتصادها تهدف إلى تقليص اعتمادها على الطاقة وتطوير القطاعات الخاصة.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح في نفس الجلسة “الطائرات الجامبو لا تطير بمحرك واحد” مضيفا أن المملكة ستطور قطاعي التعدين والطاقة المتجددة بها وستستثمر بقوة في الخارج.