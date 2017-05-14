ترخيص جديد لشركة بتروكيماويات أجنبية في جازان

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جدة ــ وكالات

كشفت شركة ارامكو عن توقيع اتفاقية مع مستثمر اجنبي تتضمن تخصيص ارض في مدينة جازان الاقتصادية، لمشروع إنتاج مادتي حامض تريفياليك النقي (PTA) والبولي إيثيلين تيريفتالات (PET) .

واعلنت الشركة انجاز نحو 53% من مشروع مدينة جازان الاقتصادية، لافتة في الوقت ذاته إلى مساهمة المشروع في توظيف خمسة آلاف شاب سعودي على مهن وحرف صناعية إنشائية متنوعة على مدى أربع سنوات من خريجي المعاهد الثلاثة، التي تم إنشاؤها في مدن ابو عريش، والحقو، والدرب، فيما يتوقع ان توفر المدينة الاقتصادية في جازان عند استكمال وتشغيل جميع مكوناتها واستثماراتها نحو 75 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الـ 25 المقبلة.

ونوهت الشركة الى اطلاق العديد من مبادرات التأهيل والتدريب بهدف بناء قوة عمل قادرة ومؤهلة من شباب المنطقة ليشغلوا الوظائف في هذه المشاريع في مراحلها كافة، حيث إنه تم إنشاء تحالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف “مهارات” بين “أرامكو السعودية” والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. واشارة الى تكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية،

بحسب المرسوم الملكي، وتولت الهيئة إدارة وتشغيل المدينة الاقتصادية منذ مطلع عام 2017 الجاري على أن تستكمل “أرامكو” بناء مشاريع المرحلة الأولى للبنية التحتية للمدينة وتسليمها للهيئة الملكية بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات.