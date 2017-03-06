ترخيص 377 مكتب استقدام وإغلاق 11 مخالفاً

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الرياض- البلاد

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيصا لنحو 377 مكتباً جديداً ليصل إجمالي عدد المكاتب المرخصة في المملكة نحو 715 مكتباً، فيما قامت بإغلاق 11 مكتبا مخالفا.

نتيجة زيادة عدد الشكاوى من العملاء ضدها، فضلاً عن الإيقافات المتكررة خلال فترة الترخيص، وتعدد المخالفات. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن مخالفات تلك المكاتب ما بين التأخير في استقدام العمالة، والتلاعب في الأسعار، ومخالفة العقود والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين السعودي والأجنبي في بلاد الاستقدام وفقا للاقتصادية.

وأشار أبا الخيل إلى أن المكاتب المرخصة في عام 2016، بلغت 377 مكتب استقدام ليصبح إجمالي المكاتب المرخصة من قبل الوزارة 715 مكتباً،

في حين تمّ الترخيص لخمس شركات استقدام العام الماضي، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها في السوق من الوزارة 29 شركة.

وكان عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام قد دعوا خلال اجتماعات سابقة مع الوزارة وفي الغرف التجارية إلى ضرورة إعادة النظر في إجراءات الاستقدام والتفاوض مع البلدان المصدرة.