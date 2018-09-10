ترسية الدفعة السادسة من الشعير العلفي المستورد

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (1,500,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الاوربي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا) ، البحر الأسود”، التي تمثل الدفعة السادسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة (20) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (19) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (11) شركة، تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (17) شحنة كميتها (1,020,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (8) شحنات كميتها (480,000) طن للتوريد خلال الفترة (نوفمبر- ديسمبر2018م).

وأفاد معاليه أن ترسية الدفعة السادسة من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، ليصبح إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام نحو(7.7) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely