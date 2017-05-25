ترسية 4 عقود لشبكات صرف صحي في أحياء الرياض

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الرياض- البلاد

وافق مجلس إدارة شركة المياه الوطنية في جلسته الـ66 على ترسية أربعة عقود لتنفيذ شبكات صرف صحي في أحياء “طويق وظهرة لبن والعزيزية” بمدينة الرياض .

وبلغت قيمة العقود المزمع ترسيتها لتلك المشاريع أكثر من 148 مليون ريال، في مدة لا تزيد عن 28 شهراً, وذلك لإنهاء معاناة سكان تلك الأحياء التي عانت من طفح المياه فيها، إضافة إلى استشعار مجلس إدارة الشركة لأهمية وسرعة رفع الضرر عن عملائها في المدن التي تشرف عليها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن المجلس ناقش العديد من القضايا المائية والبيئة ومشروعات الشركة القائمة والمشروعات التي تحت الإنشاء ونسب الإنجاز لها، كما تم مناقشة المشروعات الاستراتيجية للشركة و قرارات المجلس الماضية وآليات تطبيقها وتقييم الوضع الحالي للشركة من خلال تطبيق خطط التحول الوطني 2020 وما تم إنجازه حتى تاريخه، إضافة إلى الإجراءات التطويرية على مستوى الشركة وخطة الشركة في التخصيص وبرامج استخدام المياه المعالجة في الأغراض الصناعية والزراعية.