ترشيح 99 مواطناً ومواطنة على الوظائف الصحية

دعت وزارة الخدمة المدنية (99) المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية ، والمعلن عنها في 26-7-1439هــ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها، اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 14-8 – 1439هــ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24-08-1439هـ، لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية.

ووجهت الوزارة المواطنين والمواطنات لاصطحاب الوثائق التالية: ” الهوية الوطنية مع نسخة منها ، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة و أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخه منها و الحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل و شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول وصوره شمسية.

وشددت #وزارة الخدمة المدنية، أنه بعد المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات أتضح أحقيتهم بالترشيح، وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لم يحضر أو تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه/ا عن رغبته/ا في التوظيف.

وفيما يتعلق بالحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية فيجب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل. وشهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول وصوره شمسية.

ويمكن الضغط على الروابط التالية للتعرف على أسماء المرشحين و أسماء المرشحات .