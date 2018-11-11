ترطيب البشرة من الجفاف فى الشتاء

خاص البلاد – نيفين عباس

مع حلول فصل الشتاء تعانى البشرة من الجفاف مما يجعل البشرة جافة للغاية وملتهبة وبها تشققات

بعض الكريمات المرطبة لا توفر العناية المطلوبة للبشرة خلال فصل الشتاء

لذا نقدم لكِ بعض الطرق العلاجية المفيدة والمتوفرة للمحافظة على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف طوال فصل الشتاء

فى الشتاء يفضل الإكثار من تناول الخضروات الورقية داكنة اللون والغنية بالألياف والفيتامينات بدلاً من الأطعمة التى تحتوى على سعرات حرارية مرتفعة كالمقليات والحلويات والتى يتم تناولها طوال فصل الشتاء للحصول على التدفئة

يفضل تبديل المشروبات الساخنة كالشوكولاتة والكاكاو بعصائر طبيعية وماء كافى لترطيب الجسم

فى فصل الشتاء يعانى الكثيرين من حالة خمول بسبب البرد، لذا يفضل التغلب على الكسل وممارسة الرياضة بشكل يومى أو لمدة ثلاث أيام بالإسبوع لمدة نصف ساعة كرياضة المشى أو يمكن ممارسة بعض الأعمال المنزلية التى تساعد على حرق الدهون وتنشيط الدورة الدموية

فى الليل قومى بدهن بشرتك بواسطة قطنة مبللة بزيت الزيتون المخلوط مع قليل من زيت اللوز للحصول على بشرة مرطبة ناعمة

إحرصى على دهن بشرتك بكريمات مضادة لأشعة الشمس قبل الخروج من المنزل لحماية بشرتك

تخلصى من بقايا المكياج على البشرة بشكل يومى قبل النوم لأن المكياج يجهد البشرة كثيراً ويسبب ظهور التجاعيد بشكل مبكر ويصعب التخلص منها

دلكى بشرتك بقليل من الحليب الرائب أو مخيض الحليب ثم غسلها بماء فاتر للحصول على بشرة ناعمة وطرية لأن تدليك البشرة بالحليب الرائب يخلصك من الجلد الزائد ويجدد الخلايا