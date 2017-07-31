ترقب في الأهلي لإعلان ريبروف قائمة المستبعدين

جدة- البلاد

طالــــب الأوكراني ســيرجي ريبروف مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لاعبيه بتطبيق كل ما يطلبه منهم بدقة وإتقان، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة العمل الجاد خلال التدريبات من أجل تحقيق الهدف المطلوب الذي يسعى إليه جميع الأهلاويين. وحث المدرب الأوكراني لاعبيه على مضاعفة الجهد في الفترة المقبلة.

وقد وصلت بعثة الفريق إلى جدة أمس؛ لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد على ملعب النادي ابتداء من الأربعاء المقبل، والتي تتخللها مباراة ودية مع القادسية في الرابع من أغسطس، بطلب من المدرب الأوكراني. إلى ذلك، ينتظر الأهلاويون، وبفارغ الصبر، إعلان ريبروف عن القائمة التي يرغب في الاستغناء عنها، والتي يتوقع أن تشمل خروج أكثر من لاعب بنظام الإعارة.

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