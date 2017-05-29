ترقية 14758 فرداً بالحرس الوطني في مختلف الرتب

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وافق وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، على ترقية 14785 فرداً من منسوبي الحرس الوطني لعام 1438هـ في مختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء لجميع التخصصات بكافة القطاعات والوحدات.

وأشار رئيس هيئة شؤون الأفراد بالحرس الوطني اللواء مساعد بن عبد العزيز بن شلهوب، إلى الدعم غير المحدود من وزير الحرس الوطني لمنسوبي الحرس الوطني في مختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم.

وأوضح أن الترقيات ستعزز القطاعات والوحدات بالحرس الوطني بالكوادر المؤهلة من خلال الشواغر المتاحة والترقيات المستحقة، منوها إلى أن الأفراد المترقين جاءت ترقيتهم بعد اكتمال شروط الترقية وفق نظام خدمة الأفراد، وهذه الترقية تعد حافزاً لهم لمواصلة ومضاعفة جهودهم لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

وهنأ رئيس هيئة شؤون الافراد المترقين بهذه المناسبة متمنياً أن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن